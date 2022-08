Il primo rinforzo dell'Olbia Rugby parla argentino. Per il primo campionato nazionale di Serie B della sua storia, la squadra gallurese ha trovato l'accordo con Juan Cruz Capozzucca, seconda linea che ha concluso l'ultimo campionato, in A, con la maglia dell'Amatori Alghero.

Capozzucca ha iniziato a giocare a 8 anni nel Pueyrredón, per poi venir convocato nel Pladar della Uar (piano ad alto rendimento del rugby argentino) fino ai 18. Gioca due stagioni la Top 12 del Buenos Aires rugby union con il San Isidoro Athletic Club. Lascia il rugby per tre anni, per motivi di lavoro, ma poi l'amore per la palla ovale lo richiama in campo e vola in Europa, prima in Spagna (Almeria Rugby Club) e poi in Francia (Rugby Olímpique di Grasse in Federale 1). Torna in Spagna, con il Belenos Rugby club, per poi arriva in Sardegna, nell'Amatori Alghero. Ora, la nuova avventura olbiese.

