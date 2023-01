Joseph Minala saluta tutti e se ne va. Il centrocampista camerunense ha risolto il contratto con l’Olbia, e cercherà collocazione altrove approfittando della finestra invernale del calciomercato.

Arrivato in Gallura lo scorso agosto con un accordo che lo legava al club fino a giugno 2023 e grandi aspettative, l’ex Lazio s’è distinto in maglia bianca nella prima parte del campionato di Serie C per il rendimento al di sotto delle attese.

La sua partenza apre la strada a nuovi rinforzi dopo quelli già ufficializzati di Nicolò Sperotto, Christian Arboleda e Alex Sposito. Un nuovo innesto in un reparto nevralgico che dovrà fare la differenza in una squadra che, da ultima in classifica, punta alla salvezza.

