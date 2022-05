Due prestazioni notevoli che valgono due nuovi personali e la consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta per migliorarsi costantemente, ritagliandosi un ruolo importante a livello nazionale. Domenica scorsa, Ithocor Meloni della Pro Sesto e Gabriele Sulas del Cus Palermo si sono resi autori di due ottime prove ai campionati societari della Lombardia e della Sicilia, rispettivamente sugli 800 e nel lancio del giavellotto.

Nel doppio giro di pista Meloni, che vive e si allena a Milano, ha siglato il nuovo personale di 1’51’’89, un crono di rilievo e che lo colloca tra i giovani più interessanti a livello italiano per ciò che concerne la categoria Promesse. Erano ben 129 gli atleti schierati in gara a Nembro, dove Meloni ha colto il sesto posto, il terzo tra gli Under 23, realizzando l’ottimo punteggio tabellare di 877 punti. Gara intelligente la sua, tirata sin dalla prime fasi ma gestita con esperienza: l’allievo di Adolfo Rotta rimane davanti ma gestendo saggiamente le forze con un passaggio leggermente più accorto ai 400, per poi venire fuori con forza nella seconda parte di gara e concludendo in progressione gli ultimi 200. Netto passo in avanti per lui che migliora il suo precedente primato personale di 1’52’’48 siglato l’anno scorso a Pavia. “Il treno era ottimo, c’era l’opportunità di correre forte’’, le parole di Meloni. “Questo risultato mi dà morale per il futuro e per le gare principali di questa stagione’’.

A Palermo, nel mentre, vittoria con nuovo personale per il lanciatore Gabriele Sulas. La Promessa del Cus Palermo, che svolge i suoi allenamenti quotidiani a Sassari dove studia, ha ottenuto la misura di 55,44 che vale 787 punti, nonché il minimo di partecipazione per i Tricolori Under 23. Gara tenace la sua e una sequenza di lanci che lo hanno portato all’ultimo tentativo con con la giusta carica per pescare dal cilindro il colpo vincente: esordio a 48,33 seguito da 54,85, 50,29, 49,85, 45,69 e, infine, 55,44. Un lancio di carattere che migliora il 53,63 siglato il 18 settembre del 2020 a Grosseto, quando militava nella categoria Juniores. Un passo in avanti significativo per Sulas, lanciatore leggero e dalla tecnica precisa che può garantirgli ulteriori miglioramenti. “Siamo molto soddisfatti’’, commenta Flavio Stochino, responsabile tecnico del settore lanci del comitato regionale sardo. “Abbiamo lavorato molto sulla tecnica di lancio e sulla fluidità della rincorsa. Gabriele è un ragazzo talentuoso che può crescere ancora tanto’’.

