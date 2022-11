Marcella Dessolis si qualifica per il main draw dell'Itf di Solarino (montepremi 15mila dollari). Sul carpet siciliano, la nuorese del Tc Cagliari, accreditata della settima testa di serie del tabellone di qualificazione, ha messo in fila prima Rebecca Lo Pumo con un doppio 6-1 e, nel turno decisivo, Alice Gubertini (numero 15) 6-2, 6-2. Marcella esordirà nel tabellone principale contro la testa di serie numero 4 Giulia Crescenzi (814 della classifica mondiale). In tabellone anche Barbara Dessolis (1093 Wta), sorella maggiore di Marcella, che affronterà la qualificata Lucia Ireni. In doppio, le sorelle Dessolis sfideranno Crescenzi e Carola Cavelli.

Subito out nelle qualificazioni Alessandra Pezzulla (numero 16 del seeding cadetto e tesserata per la Tennis Academy Colle Diana), che ha ceduto 6-0, 6-2 contro Miriana Galletta, e Sofia Avataneo (del Ct Decimomannu e numero 13), subito out contro Sara Milanese, che si è imposta 6-3, 6-2.

