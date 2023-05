Stop all'esordio per Lorenzo Carboni nel primo turno dell'Itf Combined di Santa Margherita di Pula. Il giovane algherese ha ceduto 6-0, 6-1 contro Daniel Bagnolini. Avanti Andrea Bacaloni (tesserato per il Tc Alghero), che ha battuto 6-4, 6-2 il tennista di San Marino Marco De Rossi.



Nel tabellone femminile, sicura la presenza di tre tenniste sarde (o comunque tesserate per un circolo dell'Isola: Alessandra Mazzola, in un primo tempo inserita come testa di serie numero 1 del tabellone cadetto, è stata inserita nel main draw, dove affronterà l'austriaco Barbara Haas; Marcella Dessolis l'ha spuntata 6-2, 2-6, 10-7 su Rachele Elisa Zingale, mentre è in programma domani la sfida tra Barbara Dessolis e Beatrice Zucca (che ha eliminato con un doppio 6-2 Aurora Deidda). Nel turno decisivo, sconfitta Alessandra Pezzulla (6-0, 6-2 da Alessandra Teodosescu).

Nel primo turno delle qualificazioni femminili, ko Anna Barlini Piscedda (6-3, 6-1 dall'elvetica Chiara Talleri), Alessia Manca (6-2, 6-4 dall'ucraina Mariia Kostiuk), Elisa Roccaforte (6-0, 6-1 da Martina Peretti) e Carolina Giua (6-4, 7-6 da Camilla Iervolino).

