Si ferma dopo 14 risultati utili consecutivi la striscia vincente di Daniel Michalski nell'Itf di Santa Margherita di Pula. Nella finale maschile, il polacco (numero 5 del tabellone e vincitore degli ultimi due tornei sui campi del Forte Village resort) è stato sconfitto 6-3, 6-2 dal portoghese Goncalo Oliveira. In doppio, sfuma in finale il sogno di vittoria di Federico Cinà e Gianmarco Ferrari, sconfitti 6-3, 4-6, 10-4 dal francese Mathys Erhard e dal russo Mikalai Haliak. Ferrari che lascia la Sardegna per andare a Roseto degli Abruzzi, dove ha ricevuto una wild card per il main draw del challenger Atp 75.

Nel femminile, derby romeno nella finale di domani, che vedrà sfidarsi la qualificata Andreea Prisacariu (6-1, 1-6, 6-2 alla belga Sofia Costoulas) e la testa di serie numero 5 Miriam Bianca Bulgariu, portacolori della Torres (7-6, 2-6, 6-3 alla francese Alice Rame).

Il titolo di doppio è andato alla croata Mariana Drazic e alla russa Anastasia Gasanova (coppia numero 2 del tabellone), che hanno battuto 7-5, 6-4 la kazaka Zhibek Kulambayeva e la greca Sapfo Sakellaridis (1).

