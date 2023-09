Hanno preso il via ieri le qualificazioni del primo Itf maschile sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, il primo dei sei tornei combined internazionali ITF organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Sette i tennisti sardi nel primo turno. L'unico ha superare il turno è stato Marco Dessì, numero 1948 della classifica mondiale e 14 del tabellone cadetto, tesserato per il Tc Viterbo, che ha regolato 6-1, 6-3 l'olandese Marcel Marlon Sudzum e contenderà un posto nel main draw a Niccolò Catini (1064 Atp e 5 delle qualificazioni).

Stop all'esordio per il torresino Matteo Mura (doppio 6-1 da Daniel Bagnolini, 1054 Atp e numero 4 del seeding cadetto), Niccolò Dessì del Tc Viterbo (6-1, 6-2 dal britannico Toby Martin, 1263 Atp e 10 qui) e per i portacolori del Tc Cagliari Alberto Sanna (7-5, 6-4 da Alessandro Bellifemine, 1113 Atp e 7 del seeding), Mattia Secci (6-2, 6-1 dall'olandese Guy Den Heijer, 1152 Atp e 8 del tabellone) e Paolo Emilio Cossu Floris (6-0, 6-2 da Manuel Plunger, 1327 Atp e 11 delle qualificazioni). L'algherese Alessandro Concu, tesserato per il circolo piemontese Roma 20 ha dato forfait contro Andrea Militi Ribaldi (1248 Atp e 9 del tabellone).

Nelle qualificazioni femminili, Sarah Stoerbrauck (Poggio Sport Village) affronta la svizzera Lara Michel (numero 1141 della classifica mondiale e 10 delle qualificazioni), Alessandra Pezzulla (Ct Decimomannu) sfida la tedesca Carolin Raschdorf (16 delle qualificazioni), Barbara Dessolis (1073 Wta e 9 del seeding) gioca contro la tedesca Anna Schubries, mentre la sorella minore Marcella (numero 14 delle qualificazioni) affronta la francese Mathilde Ngijol Carre. Chi vince quest'ultimo match sfiderà per un posto nel tabellone principale Alessandra Mazzola, tesserata per il Tc Cagliari (numero 3 del seeding cadetto e 789 al mondo).

