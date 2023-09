Barbara Dessolis batte 6-4, 6-0 la tedesca Anna Schubries e si candida per un posto nel tabellone principale dell'Itf femminile sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, il primo dei sei tornei combined internazionali ITF organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Oggi, la portacolori del Tc Cagliari (1075 della classifica mondiale e testa di serie numero 9 del tabellone di qualificazione) affronterà la bulgara Dia Evtimova (873 Wta e numero 5 del seeding).

Subito out Marcella Dessolis (Tc Cagliari, numero 14 del tabellone), che ha lottato, ma è uscita sconfitta dalla sfida contro Mathilde Ngijol Carre (oggi avversaria di Alessandra Mazzola, tesserata per il Tc Cagliari, numero 3 del seeding cadetto e 786 al mondo), mentre Alessandra Pezzulla (Ct Decimomannu) Sarah Stoerbrauck (Poggio Sport Village), rispettivamente, contro la tedesca Carolin Raschdorf (16 delle qualificazioni) e la svizzera Lara Michel (numero 1080 della classifica mondiale e testa di serie numero 10), non hanno vinto game.

Nelle qualificazioni maschili, sconfitta per Marco Dessì. Nel turno decisivo, l'alfiere del Tc Viterbo (1958 Atp) ha subito un doppio 6-3 per mano di Niccolò Catini (1071 al mondo e 5 delle qualificazioni).

© Riproduzione riservata