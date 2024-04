Si registra uno “zero” nella casella delle vittorie sarde nei tabelloni di singolare del quinto dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy sui campi in terra battuta del noto resort di Santa Margherita di Pula.

Tre i tennisti sardi in lizza nel maschile. Sfiora il passaggio del turno il torresino Matteo Mura, sconfitto 3-6, 6-4, 10-7 da Gabriele Maria Noce, numero 2 del tabellone cadetto. Sconfitta 6-3, 6-1 per Alexander Fragasso (Tc Porto Torres) contro l'indiano Manas Dhamne, numero 7. Nel main draw, Lorenzo Carboni non è stato fortunato nel sorteggio, trovando subito la testa di serie numero 3, lo statunitense Omni Kumar, che l'ha battuto 6-3, 6-4. E, a proposito di urna beffarda, l'algherese, in coppia con Marco Furlanetto, sfiderà Andrea Picchione e Luigi Sorrentino, la coppia da battere nel tabellone di doppio.

Match contro teste di serie anche per le tenniste sarde impegnate nelle qualificazioni femminili. Buona la prova di Barbara Dessolis, che ha perso 6-3, 7-6(3) contro l'ungherese Natalia Szabanin, numero 6 del seeding. Pesanti ko per wild card Sofia Del Balzo Ruiti (6-1, 6-2 da Arianna Zucchini, numero 5 del tabellone), Francesca Mostallino (nessun game conquistato contro la tedesca Nastasja Schunk, numero 7) e Ludovica Mazzucchelli (6-0, 6-1 dalla teutonica Anne Schaefer, numero 11).

© Riproduzione riservata