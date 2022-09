Marco Dessì ha superato le qualificazioni maschili: dopo aver usufruito di un bye all'esordio, ha superato 7-5, 6-4 Francesco Scarpa. Il primo avversario nel main draw del 21enne tennista sardo (tesserato per il Tc Viterbo) sarà Gabriele Piraino, numero 638 delle classifiche mondiali.

In tabellone anche Giuseppe La Vela (1506 Atp), 21enne siciliano tesserato per il Tc Terranova Olbia, che sfiderà la testa di serie numero 4 Edoardo Lavagno (400 Atp). In doppio, lo stesso La Vela giocherà in coppia con lo spagnolo Carlos Lopez Montagud, contro Andrea Basso e Davide Cortimiglia.

Nelle qualificazioni maschili, sconfitte per gli alfieri del Tc Cagliari Alberto Sanna (7-67, 6-4 contro il tedesco Mile Loccisano) e Paolo Emilio Cossu Floris, che dopo un bye al primo turno, ha perso 6-2, 6-3 contro il greco Stephanos Schinas.

Si qualifica nel tabellone femminile Elisa Patta (Torres Tennis), che dopo un bye al primo turno, ha regolato 6-1, 6-2 l'indiana Jagmeet Kaur (1479 Wta) nel match decisivo. Altre tre tenniste sarde al turno decisivo: Alessandra Pezzulla (Tennis Academy Colle Diana) batte 6-3, 6-1 Silvia Zappoli e affronterà per un posto nel main draw la numero 1 del tabellone cadetto, l'ex tennista del Tc Cagliari Dalila Spiteri (615 nella classifica mondiale); Barbara Dessolis (1088 Wta) esordisce subito nel turno decisivo contro la svizzera Jade Haller, mentre la sorella minore Marcella, dopo aver battuto nel derby “Targato” Tc Cagliari Beatrice Zucca, sfiderà la russa Anna Semenova.

Sconfitta all'esordio (6-0, 6-2) per Anna Barlini Pischedda (Tc Cagliari) contro Martina Peretti.

© Riproduzione riservata