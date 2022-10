Nuria Brancaccio vola in semifinale. La napoletana, tesserata per il Tc Cagliari, sta proseguendo la sua ottima settimana sui campi del Forte Village Resort, nell'ultimo torneo internazionale del 2022 sul rosso di Santa Margherita di Pula. Brancaccio ha battuto 7-5, 6-4 la giapponese Misaki Matsuda e domani affronterà la testa di serie numero 1, l'elvetica Ylena In-Albon, che nei quarti ha eliminato 7-5, 6-3 la lettone Darja Semenistaja, numero 6 del seeding. «Lei era in fiducia, perchè anche la settimana scorsa ha fatto un buon torneo. Per me è stata una rivincita, visto che aveva battuto una mia compagna, la Paoletti, Sul 5-1 il primo set, stavo vincendo troppo facilmente, dovevo per forza complicarmi le cose. Ma sono riuscita a vincer in due e sono davvero contenta», dichiara Brancaccio.

Nell'altra semifinale, in campo la tedesca Katharina Hobgarski, numero 4 del tabellone (6-4, 4-6, 6-3 sulla numero 5 Camilla Rosatello) e la ceca Brenda Fruhvirtova, numero 2 (2-6, 6-2, 6-2 su Anna Turati).

Nuria è poi tornata in campo per il doppio, dove ha perso la finale, in coppia con Angelica Moratelli, 7-6(2), 7-5 contro la statunitense Jessie Aney e la greca Sapfo Sakellaridi.

