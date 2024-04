Gabriele Piraino si qualifica per le semifinali del tabellone maschile del quarto dei sei Itf Combined organizzati consecutivamente dalla Forte Village Sports Academy.

Il mancino Gabriele Piraino ha superato 4-6, 6-4, 6-3 la wild card Massimo Giunta e domani sfiderà il favorito del torneo, il francese Clement Chidekh.

Sconfitti gli altri due italiani provenienti dalle qualificazioni e arrivati ai quarti: Noah Perfetti ha perso 6-2, 6-3 contro il russo Kirill Kivattsev, mentre Michele Ribecai ha ceduto 7-6(1), 6-0 davanti alla testa di serie numero 2, lo statunitense Omni Kumar.

Nel torneo femminile, due italiane accedono ai quarti di finale. La wild card Beatrice Ricci ha superato con un doppio 6-4 la romena Oana Gavrila (tesserata per la Torres Tennis) e affronterà la georgiana Sofia Shapatava, mentre Jennifer Ruggeri ha eliminato nel derby tricolore di giornata la numero 2 del seeding Dalila Spiteri 5-7, 6-2, 7-5.

Sconfitte per Martina Spigarelli (6-0, 6-2 dalla francese Nahia Berecoechea, numero 7 del tabellone) e per la qualificata Eleonora Alvisi (6-3, 6-1 dalla finlandese Laura Hietaranta).

© Riproduzione riservata