Sono due gli italiani approdati alle semifinali del tabellone maschile dell'Itf Combined 8 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Forte Village Resort. Sono Giorgio Tabacco (che ha approfittato del ritiro della testa di serie numero 3 Giovanni Fonio alla fine del primo set) e Andrea Basso (bravo a eliminare i due set Claudio Galoppini). Per Tabacco ora c'è la testa di serie numero 1, il tedesco Elmar Ejupovic, mentre per Basso c'è un ostacolo francese, il numero 2 del seeding Titouan Droguet (passato agevolmente sul numero 7 Luca Potenza).

Nel femminile, due italiane a livello di quarti di finale: Martina Colmegna (che sfiderà la numero 1 del tabellone, l'elvetica Ylena In-Albon) e Deborah Chiesa (opposta alla lituana Darja Semenistaja, testa di serie numero 4).

