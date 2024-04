Due italiani approdano alle semifinali del terzo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy sui campi in terra battuta del noto resort di Santa Margherita di Pula: sono Andrea Guerrieri e Marcello Serafini.

Guerrieri ha battuto 6-3, 2-6, 6-4 il russo Kirill Kivattsev e domani sfiderà per un posto in finale l'olandese Jelle Sels, numero 7 del seeding (che ha eliminato con un doppio 6-3 Luca Potenza).

Serafini, accreditato della testa di serie numero 6, ha battuto il secondo favorito del tabellone, il polacco Daniel Michalski, 6-3, 1-6, 6-2 e domani se la vedrà con l'israeliano Yshai Oliel, numero 4 del seeding (6-3, 6-4 all'australiano Matthew Dellavedevo, numero 5).

Tre italiane nei quarti di finale del tabellone femminile.

Ottima prova di Jennifer Ruggeri, che elimina la greca Sapfo Sakellaridi, favorita della vigilia, 6-1, 6-7(8), 6-4 e domani se la vedrà con la spagnola Yvonne Cavalle-Reimers (6-3, 6-1 alla qualificata Giuia Carbonaro).

La testa di serie numero 5 Lisa Pigato ha superato con un doppio 6-4 l'esperta argentina Paula Ormaechea e affronterà l'ucraina Anastasiya Konstantinovna Soboleva, numero 3 del seeding e vincitrice del torneo della scorsa settimana (oggi ha regolato 6-1, 6-2 Anastasia Abbagnato).

La numero 2 del tabellone Giorgia Pedone ha battuto 6-2, 6-3 la qualificata Enola Chiesa e sfiderà la 6, la ceca Lucie Havlickova (6-1, 6-7, 6-0) alla qualificata ucraina Mariya Poduraeva.

