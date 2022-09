Ci sarà sicuramente un italiano nella finale maschile dell'Itf di Santa Margherita di Pula. Sui campi del Forte Village Resort, la wild card Fabrizio Andaloro ha firmato la sorpresa del torneo, eliminando 0-6, 7-5, 6-3 in oltre due ore e mezzo di gioco il tedesco Lucas Gerch, testa di serie numero 1. Oggi sfiderà per un posto in finale il numero 4 del seeding Edoardo Lavagno, che ha battuto Giovanni Calvano 6-3, 7-6(1). Nella parte bassa del tabellone, si affronteranno la testa di serie numero 2, il tedesco Elmar Ejupovic (6-2, 7-5 su Andrea Picchione, che ha servito per andare al terzo set) e la numero 3, lo spagnolo Carlos Lopez Montagud (6-4, 6-1 su Fausto Tabacco).

Nel singolare femminile, va in semifinale la testa di serie numero 5 Camilla Rosatello che, dopo aver regolato 6-3, 6-2 la wild card Denise Valente, troverà dall'altra parte della rete la qualificata svedese Kajsa Rinaldo Persson, che ha eliminato 6-0, 4-6, 6-4 la belga Marie Benoit, numero 4 del seeding. La semifinale “alta” vedrà la sfida tra la testa di serie numero 1, la svizzera Ylena In-Albon (4-6, 6-2, 6-2 alla wild card Federica Bilardo) e la numero 3, la tedesca Katharina Hobgarski (6-1, 6-3 sulla numero 7, al lituana Darja Semenistaja).

In doppio, il titolo maschile se lo giocheranno i fratelli Fausto e Giorgio Tabacco (6-3, 2-6, 10-7 sui fratelli ellenici Dimitris e Stefanos Sakellaridis) contro Picchione e l'ucraino Oleksandr Ovcharenko (3-6, 6-3, 10-8 su Andaloro e Stefano Papagno). Nel femminile, Rosatello e Angelica Moratelli (6-1, 6-3 sulla statunitense Hurricane Tyra Black e la russa Polina Leykina) affronteranno Jennifer Ruggeri e la boliviana Noelia Zeballos Melgar (3-6, 6-4, 10-7 alla francese Marine Partaud e alla bosniaca Anita Wagner).

