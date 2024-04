Due tenniste sarde giocano il turno decisivo delle qualificazioni del sesto e ultimo Itf Combined primaverile organizzato dalla Forte Village Sports Academy sui campi del noto resort di Santa Margherita di Pula.

Sofia Del Balzo Ruiti, portacolori del Ct Decimomannu, ha regolato 6-3, 6-2 Valeria Barlini Pischedda (Tc Cagliari) e ora si trova davanti la numero 2 del seeding, l'elvetica Katerina Tsygourova (846 della classifica mondiale).

Vittoria in due set anche per Aurora Deidda (Milano 26), doppio 6-1 a Sara Festa (Tc Cagliari) e match in programma contro Caterina Odorizzi, testa di serie numero 4.

Entra in gioco anche Alessandra Mazzola, numero 1 del tabellone cadetto e 762 Wta, sfiderà per un posto nel main draw l'ucraina Polina Humeniuk.

Nel main draw c'è Nuria Brancaccio, accreditata della terza testa di serie e 292 Wta, che esordirà contro Arianna Zucchini (571).



© Riproduzione riservata