I tennisti sardi provano a farsi spazio nei tornei Itf. A Casablanca, nelle qualificazioni del 15mila maschile (terra battuta), la testa di serie numero 1 è l'algherese Lorenzo Carboni (1128 Atp) che, dopo aver approfittato di un bye al primo turno, ha esordito non lasciando game alla wild card marocchina Ibrahim Benyahla. Oggi si giocherà il pass per il main draw contro il polacco Karol Malirz.

Finisce nelle qualificazioni l'avventura delle sorelle Dessolis nel 25mila di Tarvisio. Barbara, numero 16 del tabellone cadetto e 1090 delle classifica mondiale, l'ha spuntata 2-6, 6-4, 10-6 sulla slovacca Martina Marusinova (1252 Wta), prima di cedere con un doppio 6-1 all'esperta tedesca Anne Schaefer (663 Wta ed ex 161) nel turno decisivo, mentre Marcella si è ritirata per un problema al ginocchio quando era già sotto 6-1, 1-0 contro la ceca Denise Hrdinkova, testa di serie numero 4 e 642 Wta. Si ritira sul 5-4 per Anastasia Piangerelli (1125 Wta) anche Alessandra Mazzola (694 Wta), tesserata per il Tc Cagliari, mentre la testa di serie numero 2 del tabellone principale è la romena Miriam Bianca Bulgaru (217 Wta), impegnata con la Torres nei playout di B2. Per lei, all'esordio, ci sarà la ceca Dominika Salkova (306 Wta).

