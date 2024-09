La sarda Barbara Dessolis, portacolori del Tc Cagliari, si è fermata nel turno decisivo delle qualificazioni femminili del primo dei sei tornei Itf Combined (300mila euro di montepremi complessivo) in corso sui campi in terra battuta dei Santa Margherita di Pula. Sconfitta 6-4, 6-3 dalla tedesca Lara Schmidt, Dessolis non è riuscita a ottenere l’accesso al tabellone principale.

Nella prima delle sei settimane di gare dei tornei organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio primi verdetti anche nel tabellone maschile. Avanti i primi sette dei seeding, eliminata una testa di serie, il britannico George Loffhagen, che si è ritirato sul risultato di un set pari contro Niccolò Catini. Out anche il torresino Matteo Mura, sconfitto 6-2, 6-0 dal numero due del seeding, Andrea Picchione. Attesa per il match che domani vedrà l’algherese Lorenzo Carboni affrontare la testa di serie numero 7 Federico Iannaccone, il quale si è imposto 7-6, 6-1 su Stefano Reitano.

Nel doppio maschile, avanzano Carboni e il romano Daniele Rapagnetta, che hanno battuto 6-4, 6-3 Maximilian Figl e Nicolò Toffanin. Out i fratelli cagliaritani Marco e Niccolò Dessì, sconfitti 6-4, 6-1 da Federico Marchetti e Leonardo Taddia.

