Questa mattina, le sale dell'Hotel Carlos V di Alghero hanno ospitato i sorteggi del match tra Italia e Francia di tennis femminile, valido come Billie Jean King Cup Qualifiers e in programma domani e sabato sui campi in green set del Tc Alghero.

Domani, alle 14, si parte con la sfida tra la numero due azzurra Jasmine Paolini (numero 48 delle classifiche mondiali) e la numero 1 transalpina Alize Cornet (34 Wta). A seguire, Camila Giorgi (30), miglior giocatrice italiana, sfiderà la francese Oceane Dodin (96).

Sabato si inizierà alle 12, con i match incrociati (prima Giorgi-Cornet, poi Paolini-Dodin). La giornata si concluderà con la disputa del doppio. I capitani hanno annunciato le coppie Lucia Bronzetti/Martina Trevisan e Cornet con Kristina Mladenovic, ma le formazioni si possono cambiare fino a un'ora prima del match.

