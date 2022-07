Un’altra prova di carattere, un nuovo personale e la consapevolezza di poter essere sempre più protagonista. Ismaele Deidda, due giorni fa a Trento, si è migliorato di ben otto secondi sui 3000 realizzando il suo nuovo personale di 8’30’’61 corso in una manifestazione di rilievo, dove ha colto il settimo posto su 127 partecipanti. Settimo posto assoluto, dietro ad atleti più grandi di lui, e primo posto della sua categoria ovvero gli Juniores. Una gara che testimonia, ancora una volta, l’importanza del confronto con i migliori dello Stivale per poter crescere.

Concetto che il giovane portacolori dell’Olympia Villacidro, seguito da Andrea Cabboi, ha bene in chiaro e che ha assunto come punto cardine. La prova da lui disputata mostra ampi margini di miglioramento, soprattutto perché contraddistinta da un personale siglato al termine di una gara estremamente tattica con passaggio al primo 1000 poco sotto i 3 minuti al chilometro. “Ismaele vale molto meglio, dobbiamo solo trovare la gara giusta’’, il commento del tecnico Cabboi. “Quando le gare vengono impostate su ritmi così lenti è difficile poi realizzare i tempi sperati ma è stato bravo a non farsi scoraggiare terminando decisamente forte’’.

Un’altra prestazione di rilievo per Deidda che si aggiunge al quarto posto sui 5000 ai Tricolori Under 20, con il tempo di 14’53’’90, e il quinto sui 1500 con 3’56’’60. Da ora in poi, lo sguardo è rivolto verso una seconda parte di stagione ricca di impegni e di sfide stimolanti dove potersi confrontare con i migliori interpreti del settore. “Ismaele farà un’altra serie di gare, tappe di passaggio su cui costruire il prosieguo della stagione’’, conclude Cabboi. “Cercheremo di migliorarci sui 1500 mentre a settembre disputeremo il campionato italiano di 10 km su strada. In autunno, invece, faremo le prove di qualificazione per i campionati europei di cross: ha tutte le carte in regole per fare bene e sfidare i più forti gli darà un bagaglio di esperienza notevole’’.

