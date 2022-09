La notizia era già nell’aria da qualche giorno. Ora, arrivata l’ufficialità, non resta che prepararsi al meglio. Ismaele Deidda vestirà la maglia azzurra, per la categoria Juniores, in occasione dell’incontro internazionale sui 10 km su strada del 17 settembre ad Oderzo. Per il portacolori dell’Olympia Villacidro, seguito dal tecnico Andrea Cabboi, è la prima convocazione in nazionale: un tassello fondamentale nella crescita di uno dei talenti più autentici del mezzofondo isolano.

La convocazione è arrivata dopo l’ottimo quarto posto di sabato scorso, ai Tricolori Juniores su strada a Castelfranco Veneto in cui l’allievo di Cabboi ha corso i 10 km in 31’15’’. Una gara affrontata con piglio deciso, dimostrando una spiccata predisposizione alla distanza. Su un circuito veloce il villacidrese è andato a un ritmo poco superiore ai 3’06’’ a chilometro, correndo con personalità e arrivando vicino alla medaglia di bronzo al primo anno di categoria. Un primo anno tra gli Under 20 che lo ha visto cogliere, inoltre, il quarto posto ai Tricolori su pista nei 5000 e il quinto sui 1500. In entrambe le prove ha siglato il suo personale, con i tempi di 14’53’’90 e 3’56’’60, migliorandosi successivamente anche sui 3000 con 8’30’’61.

“Il nostro obiettivo è quello di qualificarci agli Europei di Cross’’, il commento del tecnico Cabboi. “Questa prima maglia azzurra ci dà tanta morale e dimostra che il cammino intrapreso è quello giusto. Andremo lì pronti a dare il meglio di noi, divertendoci e consapevoli di poter limare secondi preziosi al personale di 31’15’’ sulla distanza’’.

© Riproduzione riservata