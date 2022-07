Buona la prima per l'Island X Prix 1, il primo dei due round di Extreme E che si corrono a Teulada. Dieci team e venti piloti hanno affrontato le due qualifiche, che hanno determinato gli accessi alle due semifinali e alla crazy race che si disputa oggi per decretare chi accederà alla finalissima in programma nel pomeriggio. La gara, co-organizzata dall’Automobile Club d’Italia con la partnership della Regione Sardegna, si svolge lungo un percorso sterrato di 6,2 km disegnato nell’Area Addestrativa dell’Esercito di Capo Teulada. Oggi, nella prima semifinale si daranno battaglia i portacolori del Team Rosberg, vincitore in Sardegna nel 2021, del Team Andretti e di Xite Energy, in cui spicca la comasca Tamara Molinaro. Nella semifinale 2, lotta tra titani con Sainz-Sainz, Al Attiyah-Kleinschmidt e Loeb-Gutierrez. La Crazy Race vedrà in corsa il team di Janson Button, la McLaren, Ganassi e Veloce alla ricerca di un posto nella finale che decreterà il podio (diretta in chiaro su Canale 20 Mediaset dalle 16).

Nella prima sessione del mattino, i più veloci sono stati i portacolori del Rosberg X Racing Mikaela Åhlin-Kottulinsky e Johan Kristoffersson, che hanno compiuto i due giri con un aggregato di 9’13”966. A 11”893 dai vincitori della prima gara della stagione corsa a febbraio in Arabia Saudita, si sono piazzati gli spagnoli del Team Acciona Carlos Sainz e Laia Sainz, seguiti dall’equipaggio del Genesys Andretti United (Catie Munnings-Timmy Hansen a 15”744) e quello di Xite Energy Racing, formato dall’italianissima Tamara Molinaro e dal tedesco Timo Scheider, subito competitivi alla prima prova da piloti ufficiali dopo il primo anno da piloti di riserva della serie. Al traguardo anche le vetture di Abt Cupra (Jutta Kleinschmidt e Nasser Al Attihyaa 15”744), Jenson Button Xe (Hedda Hosas-Kevin Hansen a 30”46) e la X44 del team di Lewis Hamilton affidata a Cristina Gutiérrez e Sébastien Loeb (a 2’07”088), col transalpino che è riuscito a riportare la macchina fino allo switch con una gomma completamente squarciata e il posteriore danneggiato dopo un salto. Nelle Qualifiche 2 del pomeriggio, cinque auto in gara in ciascuna delle due manches. Nella prima, ha brillato ancora il team di Rosberg, davanti a X44, Xite Energy, Andretti e Ganassi, nella seconda successo di Acciona, davanti a Veloce, McLaren, Jb Xe e ABT Cupra. Alla fine delle qualifiche, il cronometro ha premiato l’RxR Team (20), davanti ad Acciona (19), X44 (12), Andretti (12) e Xite (12).

Nel paddock a seguire la fidanzata Tamara Molinaro, anche il pilota irlandese di Ford Motorsport, Craig Breen, che un mese fa era in gara tra Alghero e Olbia in occasione del Rally Italia Sardegna, data del Mondiale Wrc e altro appuntamento motoristico internazionale organizzato dall’Aci col supporto dell’Automobile Club Sassari. “Sono contento di essere qui, è la mia prima volta da spettatore all’Extreme E, visto che lo scorso anno non era stato possibile a causa delle restrizioni. Gran caldo ma è una gara bella e interessante”, ha commentato Breen. “È stata una sessione di qualifica fantastica. Mi sono sentito molto a mio agio e il percorso mi piace benché sia insidioso. Domani sarà una giornata impegnativa e la superficie del tracciato cambierà ancora, ma stasera studieremo un po’, vogliamo essere pronti per una grande gara”, ha commentato Kristoffersson. “Sono davvero felice che siamo i primi in qualifica. Abbiamo siglato una grande performance nella prima qualifica e ci siamo ripetuti nella seconda, adesso ci prepareremo per domani”, ha concluso la compagna di team Kottulinski.

