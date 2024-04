A Valledoria, l’Endurance incorona Fabrizio Pintore, Claudia Delinna e Martina Lo Monaco, e ricorda Martina Berluti, la giovanissima amazzone sassarese scomparsa tragicamente nel 2022 per una caduta da cavallo.

Nel percorso mozzafiato ricavato tra le campagne dell'Anglona e il litorale del Golfo dell'Asinara va in scena la 3ª tappa Trofeo Asvi-Coppa Sardegna di Endurance, 2° Memorial Martina Berluti, ma nella due giorni di Valledoria c’è spazio anche per le gare della 1ª tappa del Campionato regionale di Endurance riservato ai pony.

Fine settimana ricco di emozioni, dunque, quello del circuito voluto da Fise Sardegna e Asvi. Sei i partenti nella Cen B, sulla distanza di 87 km, dove Fabrizio Pintore sull'anglo-arabo Campadi Tue ha preceduto Federica Bandino su Calarena e Teresa Rachele Porcu su Cussorgia de Ierru. Nella Cen A, su distanza di 46 km, al via con 19 partecipanti, si impone Claudia Delinna in sella a Tufu de Su in un podio tutto femminile: seconda Serena Pintore su Tesoro del Golfo, segue Maria Letizia Orecchioni su Cudjari.

Nella debuttanti sui 23 km, 14 i partenti e anche in questo caso successo per un'amazzone, per di più giovanissima: Martina Lo Monaco in sella a Cantu Alese, davanti a Federico Abeltino su Unuburghesu e Vincenzo Mulas su El Quero. Sotto il segno femminile anche la Debuttanti Under 14 (distanza di 20 km), che registra la vittoria di Maria Salaris su Steddau Ses Tue, seguita da Giorgio Prezioso in sella a Burgesu; terzo posto per Giada Simula con Ringegnoso.

Durante le premiazioni, oltre a Martina Berluti, è stato ricordato Stefano Cherchi, il fantino recentemente scomparso per una caduta da cavallo in Australia, che ha iniziato proprio con l'endurance pony. Nel corso della cerimonia i genitori di Martina, Davide e Maria Berluti, hanno voluto ringraziare la FISE, gli sponsor dell’iniziativa e tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita del memorial, che si proponeva anche di effettuare una raccolta fondi a vantaggio dell’associazione a lei intitolata, fondata dai genitori per incentivare i giovani allo sport, promuovendone i valori, mediante l’elargizione di borse di studio e di sussidi.

