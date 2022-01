Il girone di ritorno dell’A2 femminile di basket si aprirà con un’insidiosa trasferta per il Cus Cagliari, atteso alle 18.30 di domani a Cerreto D’Esi (Ancona) dal Matelica. Rinviata causa Covid, invece, la trasferta a La Spezia della Techfind Selargius.

CUS CAGLIARI. Le universitarie di coach Xaxa, archiviati i preziosi successi sul Firenze e sul Capri, cercheranno il tris sul parquet della neopromossa Thunder, squadra che all’andata fu sanzionata dal giudice sportivo con un 20-0 a tavolino per non essersi presentata sul campo delle cussine, motivando l’assenza con problemi legati al volo di ritorno.

Archiviata la prima metà della stagione regolare, il Cus Cagliari, ottavo a quota dodici, si troverà di fronte la penultima in classifica, che non scende in campo dal 19 dicembre ed è al momento ferma a sei punti (con due partite in meno delle cagliaritane).

“All’andata fu un grande dispiacere non giocare, Matelica provò a chiedere un rinvio per cause non contemplate dal regolamento e non so se questo possa essere per loro un ulteriore stimolo per provare a batterci”, ha commentato coach Federico Xaxa. “Il Matelica è reduce da infortuni e Covid, tuttavia resta una squadra molto pericolosa, hanno giocato alla pari con tutti e dovremo prestare particolare attenzione a Debora Gonzales, top scorer della squadra. Noi puntiamo a esprimere un gioco sempre più fluido nelle esecuzioni. Quando si inizia a vincere non si vorrebbe mai smettere e questo genera una pressione positiva”.

© Riproduzione riservata