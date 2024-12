Prosegue la fuga dell'Innovyou Sennori in vetta alla Serie C Unica. La squadra romangina esce indenne dall'insidiosa trasferta di Calasetta e viaggia a punteggio pieno con 7 successi su 7 gare. In casa dei tabarchini, la compagine di coach Piras ha messo le cose in discesa già nel primo quarto per poi allungare progressivamente approfittando dell'ottima prova dei lunghi Cordedda e Hubalek (92-81).

Tra le inseguitrici dell'Innovyou emerge nuovamente la Sirius Nuoro, che con un Mariani in versione trascinatore sbanca il parquet della Torres dopo un overtime, sorpassandola in classifica (70-66). Capitombolo sassarese, invece, per la Ferrini Pisano Arredamenti, che dopo un primo tempo di buon livello cala alla distanza e accusa un ko che la costringe a restare nelle zone centrali della classifica (83-68)

In coda, preziosa affermazione del Cus Sassari contro la Coral Alghero prima di Musso (67-58). Resta al palo la Dinamo Sassari B, sorpresa al PalaSerradimigni da un'Antonianum arrembante nonostante una rotazione ridotta a 7 uomini (74-68).

Riposava l'Olimpia Cagliari.

Torres-Nuoro 66-70 d1ts

Sef Torres: S. Casu 9, Raffo 4, Biolchini 2, Angius ne, Tanda 6, Giordo 1, M. Piredda 3, Pisano 15, Vargiu 7, Panai ne, E. Casu 19, Pazzola. Allenatore Carlini

Sirius Nuoro: Dama 7, Mariani 24, Carone 8, Goddi, Canu 10, Radakovic 11, Zidda, Spina ne, Puddu 6, Loddo ne, Ballore ne, Assui 4. Allenatore Puddu

Parziali: 19-18; 40-29; 45-41; 61-61

Calasetta-Sennori 81-92

Il Veliero Calasetta: D. Zucca ne, Amadori 10, Pipiciello 14, Russo 11, S. Zucca 8, Diana 8, Graaf 11, Rombi ne, Salis ne, Penoni ne, Mattana 3, Mpeck 16. Allenatore Frisolone

Innovyou Sennori: Cordedda 19, Puggioni 6, Spano 3, Merella 5, Mat. Cabras 2, Werlich 15, Marreu, Tola 6, Pisano 8, Hubalek 28. Allenatore Piras

Parziali: 16-26; 36-50; 59-79

Cus Sassari-Coral Alghero 67-58

Cus Sassari: Onali, Dongu, Demartis 2, Ruiu ne, Spanu 12, Cecchini 16, Piras 10, Lizzeri 15, Idini 10, Canu 2, Gaio, Manca ne. Allenatore Sassu

Coral Alghero: Cesaraccio 18, Tilloca 2, Sahud 13, Fumanti 2, Manunza, Cherchi 5, Scalise 8, Busi 2, Simula 2, Ibba 6. Allenatore Longano

Parziali: 17-11; 36-28; 46-42

Sant’Orsola-Ferrini 83-68

Tavoni Sassari: Bergdolt 13, Vargiu, Manca 1, Bertolini 24, Aroni 16, Peruzzi 2, Fara 4, Ledda 2, Usai 3, Scanu Manunta 10, Cipriano 4, Gueye 4. Allenatore Porcu

Pisano Arredamenti Quartu: Podda 4, Porrà, Pedrazzini 19, Graviano 9, Saba 7, Gambella, Pisu 4, Fois 5, Fancello 7, Dessì ne, Madau, Salone 11. Allenatore Fioretto

Parziali: 18-17; 42-39; 58-46

Dinamo B-Antonianum 68-74

Dinamo Sassari B: Macciocu 3, Antolini 2, Marongiu 4, Denti 12, Giua 7, Pitirra 8, Motroni, Luciano 10, Pompianu 2, Barabino 3, De Rosas 15, Cubeddu 2. Allenatore Mura

Antonianum Quartu: Pirisi 2, Piras 8, Ruggeri 3, Biggio 7, Jordan 23, Onnis 17, Carrucciu 14. Allenatore Atella

Parziali: 20-24; 41-47; 53-60

Classifica: Sennori 14, Nuoro, Torres, Olimpia e Calasetta 8, Sant'Orsola e Ferrini 6, Cus Sassari, Coral Alghero e Antonianum 4, Dinamo Sassari B 0.

