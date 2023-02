Si ricompone una coppia in vetta al campionato regionale di Serie D di basket. Sono Innovyou Sennori e Dinamo Academy a guidare la classifica, approfittando del turno di riposo de La Casa del Sorriso Su Planu, ora distante due punti.

Rush Finale. Sennori e Dinamo Academy si presentano alla parte finale della stagione con una condizione che sembra andare in crescendo. Il quintetto allenato da Gabriele Piras supera per 76 a 52 la Coral Alghero che era reduce da una vittoria contro la Dinamo 2000. Sennori che presenta il nuovo acquisto Stefano Porcu e allunga in maniera decisa già nel primo quarto (27-10). Ulteriore allungo fino all’intervallo (50-20), mentre nella ripresa Merella e compagni controllano la situazione fino al 40’. Top scorer è Cesaraccio, della Coral, con 18 punti. La Dinamo Academy, invece, supera la Visionottica Carbonia per 95-84, al termine di 40’ equilibrati e gradevoli. In avvio meglio i padroni di casa (30-21 al 10’), con la compagine ospite che fa il sorpasso prima dell’intervallo (44-47 al 20’). Terzo quarto di marca Dinamo Academy, così come l’ultimo, chiuso con il massimo vantaggio. Enrico Casu, della Dinamo Academy, è il migliore, con 34 punti.

Le inseguitrici. Chi continua la sua corsa verso le posizioni di vetta è l’Astro, alla quarta vittoria di fila. Stavolta, il quintetto allenato da Roberto Frau si è imposto sul parquet della Dinamo 2000 per 61-64. Sassaresi che volano nel secondo quarto (40-31 al 20’), ma vengono ripresi e superati nel terzo (47-48 al 30’). Nell’ultima frazione gli ospiti, che avranno Bonacci top scorer con 18 punti, non si fanno poi sorprendere, chiudendo sul 61-64 finale. Vince anche San Sperate, contro Assemini, per 81-70. Padroni di casa sempre avanti nel punteggio, anche se mai, tuttavia, riescono ad avere un vantaggio tranquillizzante. È del San Sperate il miglior realizzatore, Diop con 17 punti.

Il riscatto. Importanti vittorie, soprattutto sul piano morale, per Santa Croce Olbia e San Salvatore Selargius. La Santa Croce vince contro il Carloforte per 82-57, al termine di 40’ di gioco sempre guidati nel punteggio. Nel terzo quarto arriva ad essere sul +10 (59-49), gli ospiti non hanno la forza di tenere il passo avversario che, nell’ultimo quarto, volano sul +25 finale. Altra prova super di Masala, della Santa Croce, autore di 31 punti. Il San Salvatore, invece, non si fa sorprendere dal giovanissimo Genneruxi, vincendo per 82-52. Un successo che vale l’ottavo successo stagionale.

