L’undicesima giornata di andata del campionato regionale di basket di serie D regala il primo tentativo di fuga in vetta alla classifica.

Lo scatto. È la Innovyou Sennori a fare il primo tentativo, con la vittoria sulla Visionottica Carbonia, per 67-51. La compagine allenata da Gabriele Piras, approfitta del turno di riposo osservato dal San Sperate (altra battistrada) e allunga. La partita vede Sennori allungare già nel secondo quarto (46-28) e consolidare il vantaggio nella ripresa. I migliori realizzatori dell’incontro sono Cherchi, per Sennori, e Angius, per Carbonia, con 16 punti.

La coppia che insegue. Il San Sperate è raggiunto in seconda posizione dalla Dinamo 2000. I ragazzi di Walter Corrias si impongono contro il Basket Assemini per 80-43, al termine di 40’ condotti con margine (già 46-15 al 20’). Sono 3 i giocatori che hanno segnato di più: Vanuzzo e Fumanti per la Dinamo 2000, e Grosso per l’Assemini, tutti con 12 punti.

La striscia vincente. È dell’Astro, che prosegue con la sesta vittoria di fila, grazie al 77-73 rifilato alla Dinamo Academy Basket. La formazione di Sestu comanda nell’arco della gara, fino al 60-43 del 30’. Nell’ultimo quarto i “ragazzini terribili” guidati da Antonio Mura cercano di ribaltare la gara, ma arrivano solo a pochi punti da impattare. Nell’Astro, prestazione super di Kaltz, autore di 28 punti.

In crescita. Segnali positivi in casa Genneruxi Cagliari che batte a domicilio la Coral Alghero per 58-83. Cagliaritani che vanno sul +15 al 20’ (28-43), per poi subire una parziale rimonta da parte dei padroni di casa nella terza frazione (48-57 al 30’). Ultimo quarto di marca Genneruxi, che allunga fino al 58-83 finale. Miglior marcatore è degli ospiti, Lorenzo Angius, con 33 punti. Convincente anche la vittoria del San Salvatore Selargius, contro Oristano Basket, per 77-66. Per i selargini è la quinta vittoria stagionale. Successo anche della Santa Croce Olbia, sul parquet amico, contro il Masters Sassari, per 83-71. Olbiesi che comandano le operazioni nel corso del match, con i sassaresi che si vedono respingere ogni tentativo di ricucire il divario. Top scorer è Masala, per la Santa Croce, con 16 punti.

Colpo esterno. È della Casa del Sorriso Su Planu che espugna Carloforte per 61-73. Partita equilibrata nelle prime due frazioni (29-32 al 20’), con leggero allungo selargino nel terzo quarto (44-51). Nell’ultimo quarto il Su Planu controlla e nel finale porta il vantaggio oltre la doppia cifra. Miglior marcatore è Fancello, della Casa del Sorriso, con 16 punti.

