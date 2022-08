Ufficializzata la prima edizione della manifestazione “Currendi a Lugori”. Si tratta di una gara di corsa in notturna che si terrà a Sinnai il 17 settembre con partenza e arrivo da piazza Sant’Isidoro. E’ organizzata dall’associazione sportiva TriSinnai con il patrocinio del Comune e l’approvazione della Uisp comitato territoriale di Cagliari Aps. Prevista una gara competitiva di nove chilometri alla quale parteciperanno atleti tesserati nelle varie società sarde e non e tutti i tesserati Fidal e Uisp.

Il percorso attraversa le principali vie del centro storico per poi dirigersi verso la pineta dove si raggiunge il punto più alto del percorso nei pressi de Sa Casermetta. E’ in programma anche una camminata ludico motoria aperta a tutti, adulti e bambini di ogni età. Il circuito della camminata ludico motoria è di quattro chilometri e si svilupperà interamente nel centro storico del paese ripercorrendo in parte il percorso della gara competitiva.

È possibile iscriversi alla “Currendi a lugori 2022” entro domenica undici settembre. “Una bella sfida per una ripartenza dopo un lungo periodo di pausa e dopo la fine dell’emergenza da Covid-19”, afferma Marilena Atzeni, presidente dell’associazione TriSinnai e anche atleta. “Auspico grande partecipazione augurandomi che sia solo la prima di tante edizioni a Sinnai”. Dello stesso avviso Barbara Pusceddu, assessora allo Sport. “Lo sport aiuta a tenersi in forma sia fisicamente che mentalmente. Una occasione anche per stare tutti assieme”.

