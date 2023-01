Continua a segnare il bomber della capolista Villasimius, Andrea Renzo Iesu. Contro il Selargius, ha realizzato il tredicesimo sigillo. Un’altra scommessa vinta dal tecnico Antonio Prastaro che ha creduto fortemente nel giocatore. «Andrea sta facendo davvero bene - dice Prastaro – Sta sicuramente ripagando la fiducia mia e della società. Deve proseguire su questa strada». Alle spalle di Iesu, avanza di prepotenza l’ex Cagliari, Mario Piras. L’attaccante del Cus Cagliari ha firmato una doppietta nella vittoria contro il Guspini. Piras con dieci reti scavalca, Matteo Cardia (Selargius), fermo a nove.

Nel girone B, Antonio Pili, punto fermo dell’Idolo, incrementa momentaneamente il vantaggio sugli avversari. Per il giocatore di Tonara è arrivato il 13esimo sigillo. Resta a nove marcature, anche perché le rispettive squadre non sono scese in campo per il maltempo, il terzetto formato Marco Atzeni (Arborea), Giuseppe Cocco (Atletico Bono) e Nicolas Carlander (Paulese).



Nel gruppo C, grande protagonista Patrick Caetano Ferreira del Coghinas, autore di una doppietta contro il Thiesi. Aggancia in vesta, con dodici reti, Domenico Saba dell’Usinese (formazione che non ha disputato l’incontro con la Macomerese sempre per il maltempo).



GIRONE A

13 RETI

Andrea Renzo Iesu (Villasimius)



10 RETI

Mario Piras (Cus Cagliari)



9 RETI

Matteo Cardia (Selargius)



8 RETI

Momo Cosa (Verde Isola)

Michel Milia (2 rig.) (Villamassargia)



6 RETI

Daniele Pilosu (1 rig.) (Castiadas)

Federico Anedda (Guspini)



5 RETI

Abdoulaye Mboup (3 rig.) (Castiadas)

Francesco Pinna (Gonnosfanadiga)

Sergio Alberto Alvarez Castellano (2 rig.) (Guspini, ora al Li Punti)

Pape Ibrahima Diouf (Villasimius)

Pierluigi Porcu (Villasimius)



GIRONE B



13 RETI

Antonio Pili (6 rig.) (Idolo)



9 RETI

Marco Atzeni (2 rig.) (Arborea)

Giuseppe Cocco (Atl. Bono)

Nicolas Carlander (1 rig.) (Barisardo 5, Paulese 4)



8 RETI

Giorgio Calvisi (2 rig.) (Bittese)

Lorenzo Zela (2 rig.) (Posada)

Massimo Pibiri (4 rig.) (Santa Giusta)



7 RETI

Alejandro Serralvo Gomez (1 rig.) (Arborea)



6 RETI

Yahya Jatta (Bittese)

Adrian Fernandez Clavero (1 rig.) (Paulese)

Gianluca Siazzu (Posada)

Luca Orrù (2 rig.) (Terralba)

Marco Boi (2 rig.) (Tortolì)





GIRONE C



12 RETI

Patrick Caetano Ferreira (3 rig.) (Coghinas)

Domenico Saba (6 rig.) (Usinese)



10 RETI

Heber Josè Chappino (Bonorva)

Fabio Nuvoli (2 rig.) (Sennori)

Sergio Damian Valenti (3 rig.) (Tempio)



9 RETI

Victory Igene (2 rig.) (Sennori)



8 RETI

Andrea Usai (2 rig.) (Lanteri)

Lamine Doukar (Stintino)



6 RETI

Edoardo Donati (Luogosanto)

Gian Carlo Bombagi (2 rig.) (Porto Torres)

Nicola Dettori (1 rig.) (Stintino)

Maximiliano Timpanaro (Stintino)



5 RETI

Giacomo Cocco (Bonorva)

Hernan Salazar (1 rig.) (Bonorva)

Paolo Palmas (Lanteri 1, Tempio 4)

Marcello Pintore (Ozierese)

Mariano Solinas (Thiesi)





