Tornei fermi nel weekend ma tempo di recuperi nei tornei di serie D e Promozione regionale di basket.

Serie D. Nella settimana che precede la Pasqua si giocano 4 incontri di recupero. In particolare, le principali attenzioni, in chiave playoff, erano puntate sul big match tra Astro e San Sperate. Vince San Sperate, che si riscatta dopo due sconfitte di fila, per 55-69. Gara equilibrata che il quintetto allenato da Jean Patrick Sorrentino ha guidato fino all’ultimo quarto con un divario sotto la doppia cifra (28-34 al 20’ e 42-45 al 30’). Break decisivo nell’ultima frazione, grazie anche alla buona vena realizzativa del tandem Brisu-Simbula (16 punti a testa). Astro che deve accontentarsi del miglior realizzatore, Bonacci con 19 punti. Vincono anche le prime due della classe, San Salvatore e Sennori. I selargini superano l’Azzurra Oristano per 80-57 (Moret migliore con 17 punti), mentre i sennoresi si impongono contro la Nautilus Coral Alghero per 75-52 (Merella top scorer con 22 punti). Chiude il quadro dei recuperi la vittoria esterna del sempre più convincente Carbonia, contro Assemini, per 54-78, e un Cau da 19 punti personali.

Promozione. Tempo di recuperi nel girone Sud. Cade la capolista Sulcis Spes Sant’Antioco, sul campo dei “cugini” del Carloforte per 71-68. Agli ospiti non basta avere il miglior realizzatore della partita, Cuccu con 21 punti. Bella vittoria, invece, del Jolly Dolianova che batte con margine il Basket Quartu A (77-54). Ci vuole un supplementare, invece, tra Sinis e Sinnai per decretare la vittoria della compagine cabrarese per 75-73. Chiude, infine, il colpo esterno del Beta, sul campo del Madas Siliqua, con il punteggio di 61-64.

