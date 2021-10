In vetta al campionato di Serie D regionale di basket, dopo la seconda giornata, rimane il terzetto composto da Sennori, Astro e San Salvatore Selargius. Un autoritario Sennori supera 79-61 l’Elmas. Equilibrio sostanziale nei primi due quarti (40-34 al 20’) e break decisivo nella terza frazione, con i sennoresi che volano sul +20 (66-46 al 30’). Nel finale il quintetto allenato da Gabriele Piras controlla fino alla sirena. Migliori realizzatori della gara Merella, del Sennori, e Orrù, dell’Elmas, entrambi con 19 punti. L’Astro si impone in rimonta contro il Genneruxi per 49-46. Gara equilibrata, con gli ospiti che tentano l’allungo a fine terzo quarto (33-39 al 30’). Negli ultimi 10’ di gioco l’Astro recupera il margine, supera gli avversari e porta a casa i due punti. Top scorer Angius, del Genneruxi, con 15 punti.

Colpo selargino. Colpo esterno, invece, del San Salvatore Selargius che espugna il parquet del San Sperate per 66-74. Selargini che giocano meglio nelle prime due frazioni raggiungendo il +20 all’intervallo (27-47). Nella seconda parte di gara i padroni di casa rosicchiano, ma non riescono a riagganciare nel punteggio il quintetto allenato da Nicola Frau. È dei selargini anche il miglior cecchino della gara, Spanu con 16 punti. Primi successi stagionali, infine, per Coral Alghero e Carbonia. Gli algheresi si impongono in rimonta in casa dell’Assemini (62-68). Padroni di casa avanti per oltre metà gara, ma i giovani allenati da Beppe Mulas agganciano gli avversari nel terzo quarto e si impongono a fine gara. Miglior realizzatore Bonalume, della Coral, con 18 punti. Netta vittoria del Carbonia contro l’Azzurra Oristano (92-66). Break decisivo dei “miners” nel terzo quarto, grazie anche ai 27 punti del top scorer della partita Crobu.

© Riproduzione riservata