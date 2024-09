Si gioca domenica la quarta giornata della serie con l'obiettivo per le cinque sarde di riscattare l'ultima domenica di sconfitte e una classifica che piange, con quattro isolane nei bassifondi della graduatoria.

Una partenza difficile per Olbia, Uri, Cos e Latte Dolce e con l'Ilva che occupa con tre punti, una posizione più avanzata grazie al suo unico successo stagionale sul campo dell'Olbia alla prima di campionato. Per domenica sono in programma Anzio-Olbia, Ilva-Cos, Latte Dolce-Savoia, Uri-Terracina. L'Olbia ultima con un punto assieme al Monterotonda, non può permettersi altri passi falsi.

La squadra di Marco Amelia ha iniziato davvero male dopo la terribile estate vissuta, con la paura anche di essere cancellata dal campionato. La Cos ancora a secco di vittorie, cerca il colpaccio a La Maddelena dopo l'amara sconfitta di domenica scorsa in casa contro l'Anzio arrivata allo scadere.

Anche l'Uri deve vincere contro il Terracina per risalire la china. Come il Latte Dolce deve far punti in casa contro il forte Savoia.

