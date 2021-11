Domani si gioca in Serie D alle 14.30 a Sant’Anna Arresi l’anticipo tra Carbonia e Nuova Florida. La squadra di Suazo cerca punti salvezza. Ma il sabato calcistico in Sardegna non finisce qui: sono previste altre 11 partite.

In Eccellenza alle 15 c’è l’anticipo tra Porto Rotondo-Ilvamaddalena. Tapparello e compagni puntano al successo che li porterebbe in terza posizione, almeno per 24 ore. Il Porto Rotondo cerca invece punti pesanti per uscire dalla zona calda.

Sono quattro gli anticipi nel campionato di Promozione. In campo, alle 15, Villasimius-Pro Sigma (girone A), Paulese-Tharros (girone B) “Una partita difficile”, dice il tecnico del Villasimius, Antonio Prastaro, “contro un avversario di valore”.

In Prima categoria, si giocano domani, alle 15, Virtus San Sperate-Gialeto (girone A), Ruinas-Santa Giusta (B), Ollolai-Ovodda (C), Coghinas-Siligo e Sennori-Monte Alma (E) e, alle 16, Abbasanta-Silanus (D).

