Sarà un intenso fine settimana quello dei campionati di Serie D e Promozione. Diversi gli scontri diretti in programma nei giorni di Carnevale.

Serie D. Ricco programma quello del weekend. Numerosi gli scontri diretti che animeranno la giornata. Match di cartello San Salvatore – Coral Alghero e Astro – Sennori. La prima sfida vedrà la prima della classe ospitare la compagine più in forma del momento; nella seconda gara l’Astro dovrà riscattare la brutta sconfitta di Carbonia contro un lanciatissimo Sennori. Proprio i “miners” dopo la netta vittoria della scorsa settimana andranno a far visita al Genneruxi, all’esordio dopo la lunga pausa. Cercherà di proseguire la striscia di vittorie anche il San Sperate, contro l’Azzurra. Chiude il quadro la sfida tra Oristano Basket ed Elmas. Ecco gli appuntamenti dell’ottavo turno di ritorno: San Salvatore Selargius – Nautilus Coral Alghero, domani ore 19; Oristano Basket – Elmas, oggi ore 18; San Sperate – Azzurra Oristano, oggi ore 18.30; Genneruxi – Carbonia, oggi ore 18; Astro – Sennori, domani ore 18.30. Riposa Assemini.

Promozione. Nel girone sud si giocherà si giocherà tra oggi e domani. Le due capoliste saranno impegnate in due impegni ostici: la Sulcis Spes ospiterà Siliqua, mentre il Poetto sarà impegnato sul campo dello Spirito Sportivo. Tra le inseguitrici, il Sinis va alla ricerca del riscatto sul campo di Serramanna e il Condor attenderà la visita del Condor. Le partite del girone: Jolly Dolianova – Sinnai, domani ore 20; Condor – Carloforte, oggi ore 19; Serramanna – Sinis, domani ore 19; Sulcis Spes Sant’Antioco – Madas Siliqua, domani ore 19; Spirito Sportivo – Poetto, domani ore 20. Dopo il recupero di giovedì, vinto di misura contro la Dinamo 2000 (61-62), la capolista Aurea Sassari torna in campo contro la 80&Co. Basket Ozieri. Nel gruppo delle inseguitrici scontro diretto tra Gabetti Masters Sassari e Nuoro. Rinviata, invece, l’altra sfida di rilievo per i primi posti, tra Dinamo 2000 e Demones. Gli appuntamenti del girone Nord: Gabetti Masters Sassari – Nuoro, oggii ore 18; 80&Co. Basket – Aurea Sassari, domani ore 18.30; Dinamo 2000 – Demones Ozieri (rinv.); CMB Porto Torres – Arzachena, domani ore 18; Ichnos Nuoro – Santa Croce Olbia, oggi ore 18; Olimpia Olbia – Macomer 2.0, oggi ore 18.30.

