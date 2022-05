Parte il lungo weekend del basket regionale. Tante le sfide decisive, come di consueto nel mese di maggio, con il clou della stagione.

Serie D. Playoff che entrano nel vivo. Mancano ancora le due semifinaliste della parte alta della griglia all’appello. Un accoppiamento è ufficiale, con Sennori che se la vedrà con Carbonia. I “miners”, infatti, hanno battuto a domicilio il San Sperate per 61-72 e chiudono la serie in gara 2. Dall'altra parte, vince in trasferta anche Elmas, sul campo dell’Astro per 41-56 e ribalta il “fattore campo”. I masesi, infatti, potranno chiudere la serie in casa, domenica, alle 18. Sarà gara 3, invece, a decretare chi tra San Salvatore Selargius e Coral Alghero andrà in semifinale. La “bella” in casa, domenica alle 20, dà un piccolo vantaggio al quintetto allenato da Roberto Frau. Per i playout, nel derby oristanese, l’Azzurra vuole la rivincita sull’Oristano Basket, domenica alle 20.30.

Promozione. Nella parte meridionale del torneo si chiude nel weekend la regular season. Al nord, invece, ultimi recuperi prima dei playoff. Il programma completo. Girone Sud: Basket Quartu B – Sinis Basket, domenica ore 16; Condor – Poetto, domani ore 18; Jolly – Sulcis Spes, domenica ore 18; Sinnai – Spirito Sportivo, domani ore 20; Carloforte – Madas Siliqua, domani ore 19; Serramanna – Su Planu, domenica ore 19. Girone Nord: Macomer 2.0 – Ichnos, martedì ore 20; Gabetti Masters – Demones Ozieri, domani ore 19.30; 80&Co. Basket – Ichnos, domenica ore 19; CMB Porto Torres – Santa Croce, sabato ore 18; Olimpia Olbia – Gabetti Masters, oggi alle 19.

Serie C femminile. Si dovrà attendere la “bella” di domani per conoscere la sfidante della New Basket Ploaghe per la promozione nella categoria superiore. La Pallacanestro Nuoro, trascinata dai 30 punti di Puddu, supera la Ferrini Quartu per 71-63 e porta tutto a gara 3. La decisiva sfida è in programma domani alle 18.

© Riproduzione riservata