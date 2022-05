La finale del campionato regionale di Serie C di tennis maschile a squadre vedrà affrontarsi Tc Cagliari e Tc Moneta 2021. A Monte Urpinu, i cagliaritani hanno superato per 5-1 i Ct Decimomannu, grazie alle vittorie in singolare di Roberto Binaghi, Nicola Porcu e Mattia Secci e dei due doppi. Emozionante il derby de La Maddalena, con il Tc A.Novelli che si è portato sul 2-0 grazie a Leonardo Mazzucchelli e Marco Pinna, e con il Moneta che ha pareggiato i conti con Manuel Mazzella e Alessandro Califano. Pari anche i due doppi, sul 3-3 si è andato al doppio di spareggio, con Mazzella e Califano che hanno battuto 7-5, 7-5 Simon Ivanov e Francesco Robazza.

Verdetti anche nei playout salvezza, con Tc Arzachena e Ct Macomer che, dopo le vittorie per 4-2 in trasferta dell'andata, hanno festeggiato in casa la salvezza. Gli smeraldini hanno battuto 4-0 la Torres Tennis, mentre i macomeresi hanno pareggiato 3-3 contro il Tc Ghilarza.

