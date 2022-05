Archiviata la fase a gironi, la Serie C maschile di tennis a squadre entra nel vivo. Otto le squadre che si affronteranno nei playoff promozione, mentre in quattro si sfideranno nei playout per evitare di accompagnare in D le già retrocesse Tc Terranova A e Tc Ittiri.

I quarti di finale dei playoff vedranno sfidarsi Tc Cagliari-Quattro Mori Tennis Team, Tc A.Novelli-Poggio Sport Village, Ct Decimomannu-Tc 70 Oristano, Tc Moneta 2021-Tennis Elmas, mentre gli spareggi salvezza sono Tc Arzachena-Torres Tennis e Ct Macomer-Tc Ghilarza.

Nel femminile, Tc Alghero e Tc Cagliari B salutano la categoria, mentre il titolo verrà assegnato tramite sorteggio tra Ct Decimomannu e Tc Cagliari A, che hanno concluso la fase a gironi in perfetta parità.

© Riproduzione riservata