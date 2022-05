La seconda giornata del campionato nazionale di Serie B di tennis a squadre è complessivamente positiva per le squadre sarde. In B1 femminile, seconda vittoria consecutiva per il Tc Cagliari, che batte 3-1 in casa lo Sporting Club Sassuolo. Nella B2 femminile, sconfitta per 3-1 in terra siciliana per la Torres Tennis sui campi del Ct Palermo.

Resta a quota zero il Tc Terranova nella B1 maschile: la sconfitta per 4-2 in Campania, contro il Sa Giorgio del Sannio brucia, visto che, dopo il 2-2 nei singolari, i padroni di casa hanno conquistato entrambi i doppi al al matchtiebreak. Nel girone 8 di B2 maschile, arrivano due vittorie e un pareggio sardi. Esordio vincente e convincente per il Tc Alghero che, non concedendo neanche un set al Ferratella Sporting Club, si impone per 6-0. Si conferma la Torres, che batte 4-2 i romani dell'Accademia Montani. Pareggio in casa per il Tc Porto Torres contro il Circolo Canottieri Aniene.

© Riproduzione riservata