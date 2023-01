Proseguono spediti secondo programma i tornei regionali di B e C regionali femminili di basket. Per quanto riguarda il secondo, nel weekend si è archiviata la regular season.

B regionale. Lo spartito, in casa Virtus Cagliari, suona sempre la solita, vittoriosa musica. Stavolta, a cadere al palaVirtus è il San Salvatore Selargius, per 70-40. Cagliaritane che si presentano senza Lussu e Lucchini, ma non ci mettono molto ad allungare nel punteggio (33-12 al 20’). Anche l’avvio di ripresa prosegue nello stesso modo (52-20 al 30’), mentre nell’ultimo quarto la Virtus controlla e porta a casa la vittoria numero 12 della stagione. Alle spalle gran bagarre, con la vittoria dell’Antonianum Quartu in casa del Su Planu per 43-53. Con questo successo le quartesi rimangono in seconda posizione solitaria, approfittando anche del passo falso della Kiron Elmas. Masesi che perdono in casa della Mercede Alghero per 68-56. Per le ragazze di Manuela Monticelli un doppio risultato: vittoria e aggancio al terzo posto proprio sulla Kiron. La partita di Alghero ha visto le padroni di casa comandare a lungo, senza mai riuscire a portare il vantaggio oltre la doppia cifra (30-22 al 20’ e 50-44 al 30’). Allungo decisivo è quello degli ultimi minuti. Chiude il quadro delle partite la netta vittoria dell’Astro, contro il Cus Cagliari, per 75-44.

C regionale. La regular season si chiude con il Basket 90 imbattuto. Anche nell’ultima giornata, infatti, le sassaresi si sono imposte contro Nuoro per 63-40. Alle spalle il Nulvi che ha vinto sul campo della terza della classe, il Condor Monserrato, per 41-50. Chiude il quadro delle gare, infine, la netta vittoria del Basket Quartu contro la Coral, per 77-47. Ora il via alla seconda fase, nel quale dovrebbe svolgersi la fase a orologio, prima dei playoff promozione.

