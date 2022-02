Weekend senza grosse sorprese quello che ha visto impegnate le ragazze dei tornei di serie B e C femminile.

Serie B. Riparte con una vittoria la corsa della Iannas Virtus Cagliari che si impone contro l’Antonianum Quartu, terza forza del torneo, per 65-51. Cagliaritane che partono forte sin dai primi minuti (21-7 al 10’) e allungano fino all’intervallo (41-25). Nel terzo quarto reazione quartese, fino al 47-40 del 30’, ma nuovo break della Virtus nell’ultimo quarto, fino al 65-51 finale. Tra le ragazze allenate da Fabrizio Staico spiccano i 25 punti di Brunetti. L’immediata inseguitrice, Mercede Alghero, non gioca contro lo Spirito Sportivo (rinviata la partita) e si allontana dalla vetta. Cade la quarta in graduatoria, il Basket 90, nel derby contro la Dinamo 2000 (55-43). Chiude il quadro delle partite in programma il doppio colpo esterno di Su Planu e Astro. Le prime si impongono sul campo del San Salvatore Selargius per 48-59, grazie al break effettuato nella parte centrale del match (33-47 al 30’), mentre le seconde espugnano il parquet della Costruzioni Valentino Alghero per 37-67.

Serie C. Sono solo 3 le partite che si giocano, sulle 4 in calendario. Ancora ai box la capolista New Basket Ploaghe (rinviata la partita contro l'Assemini). La sfida tra Carloforte e Nulvi termina con la vittoria delle prime per 61-49, grazie ai 25 punti realizzati da Ennas. Corsara è stata Nuoro, che ha espugnato il parquet della Aragon Coral Alghero per 38-46, grazie anche ai 19 punti di Porcu. Vittoria casalinga, invece, per il Nuovo Basket Oristano che si è imposto sul Basket Quartu per 56-50. Partita comandata dalle oristanesi che, nel finale, reggono i tentativi di recupero quartese. Ospiti che si devono accontentare della miglior realizzatrice dell’incontro, Sitzia con 24 punti.

