In Serie B Femminile prosegue il conto alla rovescia in vista degli spareggi nazionali della Virtus Cagliari. Lo scorso weekend è arrivata la vittoria numero 23 in altrettante gare. In Serie C, invece, si è ancora in attesa delle date della finale.

Serie B. La settima giornata della fase a orologio vedeva la Virtus opposta alla Cantina Giba Astro. Il quintetto allenato da Fabrizio Staico si impone per 47-90. Primi due quarti equilibrati, con la compagine di casa che riesce a non far scappare la corazzata cagliaritana (17-26 al 10’ e 32-44 all’intervallo). Il break arriva nel terzo quarto, con il +29 che chiude, di fatto, la gara (42-71). Miglior realizzatrice la Bosilj, con 15 punti. Alle spalle, rinviata la contesa tra Antonianum Quartu e Mercede Alghero, da segnalare la vittoria esterna del San Salvatore Selargius sul parquet della Kiron Elmas (46-53). Selargine che mettono la testa avanti in avvio (12-17 al 10’) e la tengono anche all’intervallo (22-25). Padrone di casa che impattano al 30’ (36 pari) ma subiscono il nuovo break giallonero nell’ultima frazione di gioco. San Salvatore trascinata da Poddighe, autrice di 17 punti. Nell’ultima sfida in programma, netta vittoria del Su Planu, contro il Cus Cagliari, per 79-37. Selargine che comandano, ma sotto la doppia cifra, all’intervallo (32-23). Allungo nel terzo quarto (59-30), consolidato negli ultimi 10’. Nel Su Planu, Saba ne mette a referto 20 personali.

Serie C. Ancora attesa per l’inizio della finalissima promozione tra Basket 90 Sassari e Nulvi. Ci sarà da attendere il rientro della compagine sassarese dal concentramento nazionale giovanile nel quale è impegnata.

