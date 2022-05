Ottima domenica per le squadre sarde impegnate nei campionati nazionali di Serie B di tennis a squadre maschili e femminili, che registrano quattro vittorie e un pareggio (in trasferta). Nella B1 maschile, primo successo stagionale per il Tc Terranova, che batte 4-2 i toscani del Tc Poggibonsi grazie ai successi in singolare di Matteo Masala, Geronimo Espin Busleiman e Giuseppe La Vela e del doppio Espin Busleiman/Masala.

In B2 maschile, a riposo la Torres Tennis, centra il secondo successo il Tc Alghero, che batte 5-1 i romani del Circolo Canottieri Aniene grazie alle vittorie in singolare di Marco Mosciatti, Michele Fois e Constantin Schmitz e dei doppi Mosciatti/Schmitz e Fois/Cristiano Monte. Questi ultimi, hanno superato al matchtiebreak un binomio che, accanto a Rosati, vedeva schierato l'ex davisman Vincenzo Santopadre.Terzo pareggio in altrettanti match per il Tc Porto Torres, che impatta 3-3 sui campi del Forum Sport Center di Roma grazie a David Pichler, Tommaso Pace e al doppio Pace/Alessandro Procopio (che hanno salvato un match point nel set decisivo).

Doppio successo anche tra le donne. In B1, continua il percorso netto del Tc Cagliari, che vince 4-0 in Puglia, contro il Ct Apem Copertino, con i successi di Gabriela Vianna Cè, Barbara Dessolis, Beatrice Zucca e del doppio Dessolis/Vianna Cè. Nella B2, arriva il 3-1 della Torres contro il Ct La Signoretta, circolo di Genazzano, in provincia di Roma. Punti sassaresi con Andrea Gamiz Perez, Elisa Patta e il doppio Gamiz/Giulia Pisano.

