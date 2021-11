Due vittorie della Marcozzi e del Norbello femminile, tre pareggi e una sconfitta, è lo score della terza giornata dei campionati di tennistavolo.

A1 MASCHILE. La Marcozzi ha battuto il Sant’Espedito Napoli 4-0, nella partita che ha segnato l’esordio di Denis Ivonin. Una prima devastante quella del russo, che nel match iniziale ha lasciato appena dieci punti in tre set al lituano Skirmantis. Qualche problema in più per Campos e Amato, comunque vittoriosi in tre set, la chiude Ivonin in quattro set su Loso.

Il Norbello è stato battuto a Carrara dall’Apuania per 4-0. I campioni d’Italia hanno giocato con il croato Gacina, numero 48 del mondo e lo slovacco Pistej, numero 68. Nel Norbello ha esordito il russo Pavel Tarutin, sconfitto da Bobocica in cinque set, e da Gacina in quattro.

A1 FEMMINILE. Prima vittoria stagionale del Norbello che a Mazzano, nel bresciano, ha battuto il TT Marco Polo 4-2. Due punti di Edem e due distrazioni di Kukulkova e Nagy, battute dall'italo cinese Wang Xuelan, riscattatesi superando le giovani Valenti e Armanini.

Si sapeva che per il Quattro Mori non sarebbe stato facile e infatti contro l’Ennio Cistofaro è terminata 3-3. Sei partite concluse in tre set, con la squadra cagliaritana sempre all'inseguimento. Due punti di Plaian e uno di Clapa.

A2 MASCHILE. Due pareggi per Marcozzi e TT Sassari. I cagliaritani sono stati imbrigliarti dalla Stella del Sud Napoli dell’ex Rocca, autore di due punti. Primo punto di Kazeem e sull’1-3 la Marcozzi ha ripreso fiato con Kuznetsov e ancora Kazeem.

Terzo pareggio per il TT Sassari, stavolta conquistato a Prato. Vantaggio iniziale toscano poi Ashymiyu e Poma sorpassano, quest’ultimo in rimonta. Controsorpasso del Prato e pari finale di Poma contro l’esperto Bongini.

