La Raimond Sassari si presenta al giro di boa della stagione regolare di A Gold al quinto posto con 15 punti all’attivo. Al momento, i rossoblù sono virtualmente fuori dai playoff scudetto della massima serie maschile di pallamano ma, con l’ultima di andata e l’intero girone di ritorno ancora da disputare, i turritani avranno modo e tempo per tentare la scalata alla cortissima classifica di un campionato che non smette di regalare sorprese. Nel frattempo, però, sarà fondamentale mettere subito a segno un colpo, già alle 16 di domani sul campo del Fasano, poiché la classifica del girone d’andata determinerà gli accoppiamenti della Final Eight di Coppa Italia. La Junior, al momento, precede la Raimond con un punto di vantaggio ed è reduce dal successo per 47-30 sul Campus Italia.

A2 maschile. Nella serie cadetta, la Verdeazzurro Sassari, sesta con 13 punti, sarà impegnata alle 16 di domani in Toscana, in casa del Tavarnelle, terzultimo con 5 punti. I sassaresi cercheranno riscatto sul campo in attesa di conoscere il verdetto del ricorso presentato al giudice sportivo dopo la vicenda verificatasi sabato scorso, quando erano usciti dal campo dopo aver vinto di misura l’incontro col Pescara giocato al PalaSantoru, ma a circa trenta minuti dal termine della gara erano venuti a conoscenza che sul referto finale il risultato era diventato un pareggio. “Eppure, a pochi minuti dal termine, gli arbitri e il “tavolo” si erano consultati e avevano comunicato ai capitani e ai dirigenti che il risultato sul tabellone era corretto. Abbiamo impugnato l’omologazione della gara da parte del giudice sportivo e siamo in attesa di risposte”, ha spiegato la coach Canu. “Adesso, però, testa al Tavarnelle. Il portiere Munda sta facendo accertamenti ma sarà a disposizione. È un campionato lungo e combattuto, vedremo”.

A2 femminile. Nel girone A della serie cadetta femminile, è ancora tempo di derby, stavolta quello sardo tra Lions Sassari e Città del Redentore. Le leonesse, che sono reduci dalla stracittadina persa con la Raimond rosa (24-19), e le nuoresi, che arrivano dal successo sul Cassano Magnago (27-19), si affronteranno al PalaSantoru alle 18.30 di domani. La Raimond, dopo aver ottenuto i primi storici punti in A2, sarà impegnata in trasferta sul campo della vice capolista Leno alle 16 di domenica.

