Tre punti su tre per sedici giocatori del campionato di Promozione. Al termine di ogni gara dei tre gironi gli allenatori scelgono i tre migliori giocati della squadra avversaria. Nel girone A, sono per ora sempre stati giudicati tra i migliori in campo Lonis (Andromeda), Muscas (Cortoghiana), Brignone (La Palma), Mirko Atzeni (Orrolese), Ligas (Pro Sigma) e Frau (Villasimius). "Tutti giocatori di valore”, dice il tecnico dell’Orrolese, Marco Marcialis. “In testa c’è anche il nostro Mirko Atzeni, giocatore di esperienza. Non può che farci piacere. Sta facendo bene”.

Nel girone B, sono rimasti in quattro a punteggio pieno: il brasiliano del Tortolì Thiago Mojo (Tortolì), Talanas (Bittese), Deledda (Bonorva) e Mascia (Budduso).

Bagarre nel gruppo C con in testa Dramane Cissè (Calangianus), Pintus (Lanteri), Gareddu (Porto Torres), Doddo (San Teodoro), Aloia (Siniscola) e Saba (Usinese).

I MIGLIORI

Girone A

3 PUNTI: Lonis (Andromeda); Muscas (Cortoghiana); Brignone (La Palma); Mi. Atzeni (Orrolese); Ligas (Pro Sigma); Frau (Villasimius).

2 PUNTI: Porru (Andromeda); Amorati, Aresu, Piras (Atl. Cagliari); Cogotti, Congiu (Atl. Narcao); Biccheddu (Cortoghiana); Pinna, Tomasi (Gonnosfanadiga); Farci, Saho (La Palma); Fanni, Lepore (Monteponi); Pani, Siddu (Pro Sigma); Placentino (Orrolese); Aramu, Cotza, Mura Quartu 2000); Pancotto, Porru, Zara (Selargius); Boi (Villasimius).

1 PUNTO: Anedda, Asunis, Massa, Olla (Andromeda); Littera, Sanyang, Suella (Atl. Cagliari); D. Manca, Marreddu, Melis, Pinna, Porcu (Atl. Narcao); Galizia, Iesu, Madau, Melis (Cortoghiana); Angioni, Carboni, Casu, Cosa, Elias, Pintus (Fermassenti); Canargia, Concu, Demontis, Pilloni, Uccheddu (Gonnosfanadiga); Melis, Musa (La Palma); Ezeadi, Mancusi, Marci, Porcu, Suella (Monteponi); Ma. Atzeni, Medda, M. Mura, S. Mura (Orrolese); Lai, Nepitella (Pro Sigma); Billai, Di Laura, Napoli (Quartu 2000); Atzori, Mainas, Piras (Selargius); Achenza, Contu, Curreli, Marongiu, Orgiana, Serra (Villamassargia); Arrus, Medda, Pili, Tesio (Villasimius).

Girone B

3 PUNTI: Talanas (Bittese); Deledda (Bonorva); Mascia (Budduso); Moio (Tortolì).

2 PUNTI: Atzeni, Capraro (Arborea); Cadau (Bittese); S. Canu, Mascia (Budduso); Pili, Sini, Tolu (Fonni); Fois (Macomerese); Fantasia, Porcu (Ozierese); Mastio, S. Piras, Ruggiu (Paulese); T. Pilia (Sadali); Ojeda (Seulo); Branicki, Frongia (Tharros); J. Boi, Noli (Tonara) Caredda, Timpanaro (Tortolì).

1 PUNTO: Atzori, Cicu, Mascia, Petucco, Serpi (Arborea); P. Calvisi, Camara, Orunesu, R. Sanna (Bittese); Dessolis, Fadda, Kalissa, Meloni, Montella, Piras (Bonorva); G. Canu, M. Canu, M. Pittirra, R. Sanna (Budduso); Catta, M. Nonne, Vinicius (Fonni); Caria, Dettori, Man. Mura, Mar. Mura, Nachet, Pinna, Sanna (Macomerese); Amadu, Demontis, Fais, Manchia, Sotgiu (Ozierese); Cacciuto, Catzeddu, Congiu (Paulese); Farci, Ferraro, Jallow, Leo, Piga, A. Pilia, D. Pilia (Sadali); Cocco, Corongiu, D. Demurtas, S. Frongia, Lafnine, Matzuzi, Mereu, Sannia, Sardu (Samugheo); Ambu, C. Ghiani, L. Ghiani, M. Ghiani, Jatta, Mattana, Melis (Seulo); A. Atzori, Boi, Lasi, Loi, Sanna (Tharros); T. Boi, E. Pili, Poddie, L. Sau, Trogu (Tonara); A. Serra, F. Serra (Tortolì).

Girone C

3 PUNTI: Cissè (Calangianus); Pintus (Lanteri); Gareddu (Porto Torres); Doddo (San Teodoro); Aloia (Siniscola); Saba (Usinese).

2 PUNTI: Centeno (Calangianus); Igiene, Zappino (Lanteri); De Santis (Luogosanto); D. Budroni, Degortes, Mura (Oschirese); Arrica, Cosseddu (Porto Cervo); Libi (Porto Torres); Depalmas, Di Spigna, Mattera, Zela (Posada); Putzu (San Teodoro); Trini (Siniscola); Mereu, Piras, Serra (Stintino); Valenti (Tempio); Casule, Solinas (Thiesi); Sanna (Usinese); Spillo (Valledoria).

1 PUNTO: Ligios, Sambiagio, Sechi, Torresi (Calangianus); Pace, Sini (Lanteri); Deriu, Fresi, Madeddu, Marzeddu, Pilo, Scarfò, Spano (Luogosanto); F. Budroni, Zedditta (Oschirese); Asara, Fiori, Kozeli, Maludrottu, Satta (Porto Cervo); Bernardini, Falchi, Farina, Masia (Porto Torres); Murgia (Posada); Asara, Boi, Loddo, Taras (San Teodoro); Djeng, Gallo, Ibba, R. Saporito (Siniscola); Gargiulo, Scigliano, Spano (Stintino); Alvar, Bianco, Coradduzza, Piriotii, Silvetti, Tiddia, Uleri (Tempio); Budroni, Delogu, Mura, Piga, Spanu (Thiesi); Daga, Mastino, M. Perino, Pulina (Usinese); Battino, Mannu, Mariani, Masia, Olaberri, Podda, Secchi, Spillo (Valledoria).

