In Promozione l’Alghero travolge (5-1) il Terralba nella semifinale playoff e giocherà la finalissima con l’Usinese. A segno per i giallorossi Carboni, Mereu, Franchi (doppietta) e Baraye. Per gli oristanesi Volpe.

Nel girone A di Promozione, l'Arbus batte (6-4) la Gialeto ai rigori e disputerò il playout contro il Guspini (26 maggio e 2 giugno). Dopo supplementari il risultato si era chiuso uno a uno. Cinque a tre dopo i tiri dagli undici metri. La Gialeto retrocede in Prima categoria.

Nel girone B, era in programma la gara di andata del playout, il Santa Giusta ha superato (2-1) l’Abbasanta. Il ritorno il 26 maggio alle 16 a campi invertiti.

Per i playoff di Prima categoria, si giocano le partite di andata: Castelsardo-Atletico Bono 2-2 e Tonara-Baunese 3-1. Le gare di ritorno si disputeranno il 26 maggio.

Per i playout di Prima categoria ecco i risultati delle partite di andata: Frassinetti-San Vito 0-2 (girone A), Senorbì-Perdaxius 1-3 (B) e Bittese-Macomer 2-0 (C).

In Prima categoria si è giocato lo scontro salvezza Olmedo-Palau, terminato 2-1. Olmedo che giocherà il playout (26 maggio e 2 giugno) contro il Porto Cervo. Il Palau retrocede in Seconda categoria.

Per la seconda giornata dei playoff di Seconda categoria, alle il Bottida ha piegato (5-0) la Bariese. Ha riposato il Laerru.

