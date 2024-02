C'è un cambio in testa in Promozione: non nel Girone A, dove il Monastir prosegue il suo percorso con largo margine sul Castiadas, bensì nel B dove l'Alghero opera il sorpasso sulla Nuorese.

Girone A. Confermato il distacco di nove punti fra Monastir e Castiadas, prima e seconda del Girone A di Promozione. Un poker a testa nel weekend dopo lo scontro diretto: i sarrabesi battono 4-1 il Gonnos sabato, i biancoblù rispondono con lo 0-4 di domenica a Guspini. La squadra di Marcello Angheleddu, pur priva del capocannoniere Mauro Ragatzu e nonostante un rigore sbagliato sullo 0-0, prosegue con numeri da record. Il CUS Cagliari blinda il terzo posto, superando per 1-0 l'Idolo nel match giocato sul campo della Ferrini, mentre un colpo di testa di Stanislao Lepore al 95' dà tre punti fondamentali al Selargius: lo 0-1 ad Arborea vale la quinta posizione. In coda, col Gonnos staccatissimo, la Verde Isola trova un successo prezioso (1-0 sul Lanusei a Cortoghiana) per tenere vive le speranze, dato che l'Arbus perde a Tortolì. Continua il momento sfortunato del Pirri, battuto 2-1 dall'Atletico Cagliari nel derby.

Girone B. Il weekend di sfide incrociate tra le prime quattro della classifica ribalta i discorsi di vertice. Dopo aver dominato a lungo la Nuorese cade ancora, 1-2 contro l'Usinese che aggancia i verdazzurri al secondo posto, e ne approfitta l'Alghero. Il 6-0 dei giallorossi alla Macomerese permette di effettuare il sorpasso in testa: 43 punti contro 42. Fino a due settimane fa Fabio Cocco e compagni stavano facendo strada a sé, unici imbattuti assieme al Monastir in tutta la Promozione, poi le due sconfitte interne (l'altra proprio contro la Macomerese) sono costate la vetta. E adesso si prospetta un resto di girone di ritorno con quattro squadre che possono dire la loro per la vittoria del girone. Tutto apertissimo anche in coda, dove ci sono diverse formazioni racchiuse in pochi punti.

