Colpo del Bonorva (Promozione) che ha tesserato il bomber Giuseppe Meloni, la scorsa stagione ad Alghero ed ex Muravera, Nuorese e Carbonia e di tante squadre della penisola.

Il direttore sportivo dell’Arborea, Massimo Sabiu ha tesserato il portiere Marco Sitiza (2006), ex Villacidrese, il centrocampista brasiliano Joao Paulo Di Paola (2000), ex Isola Capo Rizzuto e Città Dei Sassi Matera. L’attaccante Emanuele Cau (2003), reduce da un anno in prestito al Santa Giusta, fa ritorno alla Tharros.

Il Terralba ha tesserato l’esterno basso di difesa Gioele Zedde, ex Castiadas, Villacidrese ed Iglesias.

© Riproduzione riservata