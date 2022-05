Sabato sera da protagoniste per Esperia e Antonianum.

Una grande prestazione ha consentito ai quartesi di espugnare la Palestra Sant’Elena nella stracittadina con la Ferrini Delogu Legnami valevole come garauno della semifinale playoff di C Silver. I biancoblù hanno vinto 61-76 (11-13; 37-31; 50-55), dopo una buona partenza che li aveva visti chiudere il primo quarto sull’11-13 e una grande reazione che ha consentito loro di tornare avanti dopo che i biancoverdi erano riusciti, a cavallo dell’intervallo lungo, a passare in testa toccando anche il vantaggio massimo di 11 lunghezze. Alla Ferrini non sono bastati Putignano (18) e Salone (19), mentre l’Antonianum ha chiuso con 4 in doppia cifra: Astara (10), Ruggeri (10), D. Locci (20) e Piras (15).

“L’Antonianum ha giocato una buonissima partita e meritato la vittoria, mentre noi abbiamo giocato molto lontano da ciò che possiamo fare. C’è stato solo un momento, tra il secondo quarto e l’inizio del terzo, in cui abbiamo fatto il nostro gioco, poi dal +11 non abbiamo più segnato”, ha commentato coach Marco Sassaro. “Questa era solo garauno, mercoledì sarà un’altra partita, ieri non abbiamo espresso il nostro massimo potenziale”.

“Noi la volevamo giocare così, al massimo dell’intensità, come si deve fare in un derby che è anche una semifinale playoff. Credo che l’intensità non sia mancata su entrambi i fronti, noi abbiamo una squadra che cerca di fare bene due o tre cose, a volte ci riesce altre no, stavolta è andata molto bene e mi complimento coi miei ragazzi, sono stati bravissimi”, ha dichiarato soddisfatto coach Zurru. “Quando si gioca ogni tre giorni non c’è altro da fare che resettarsi. Non c’è granché da scoprire, anche in casa nostra dovremo essere intensi nel gioco, peccato per l’infortunio alla caviglia di Enrico Piras, un vero lottatore”.

Esperia avanti. Nel frattempo, in via Pessagno, hanno brillato i cagliaritani dell’Esperia, che hanno superato i sassaresi del Sant’Orsola con un netto 80-58 (13-7; 34-17; 61-36) che obbliga i turritani a una grande prestazione tra le mura amiche in garadue per non cedere subito ai granata il posto nella finalissima. In doppia cifra gli esperini Floridia (21), Picciau (16) e Fois (12), mentre tra i sassaresi il più prolifico è stato Federico Tola, a quota 9.

“Potrei trovare la scusa dell’arbitraggio, ma non è nel mio modo di essere allenatore, penso che noi non siamo proprio scesi in campo, né mentalmente né fisicamente. L’Esperia è stata brava a mantenere un ritmo alto e a sporcare il nostro attacco. Mercoledì dovremo giocare con la mentalità giusta e la voglia di ribaltare la serie”, ha commentato il coach arancionero Giampaolo Mazzoleni.

Prossimi incontri. Si tornerà in campo mercoledì sera per garadue. Alle 20.30, a Quartu, l’Antonianum ospiterà la Ferrini in via Monsignor Angioni, e alla stessa ora, il Sant’Orsola farà gli onori di casa con l’Esperia alla palestra Cus Sassari (Regione San Giovanni).

