Sabato sera intenso per il Cus Cagliari, che a San Giovanni Valdarno ha sfiorato l’impresa sul parquet della capolista, sfiorando, a pochi secondi dalla sirena, il pari che lo avrebbe portato ai supplementari. Alla fine la Bruschi è riuscita ad aggiudicarsi la gara1 dei quarti playoff dell’A2 femminile di basket col punteggio di 49-46, ma in campo, a dispetto delle sette posizioni di differenza in classifica, le universitarie hanno tutt’altro che sfigurato al cospetto della prima della classe.

LA CRONACA - La bella partenza delle cussine ha avuto Caldaro come protagonista (0-5), poi le toscane hanno carburato e chiuso il primo quarto avanti 9-6 prima di allungare ulteriormente all’inizio della seconda ripresa, che si chiude col Valdarno avanti 23-12. Le cussine hanno provato ad accorciare senza grossi risultati, tanto da arrivare al 30’ sotto 37-23, ma nell’ultimo quarto la musica è cambiata, con Puggioni e Gagliano che hanno riportato il Cus sul -2. L’occasione per pareggiare ci sarebbe a 10” secondi dalla fine, ma le cagliaritane non hanno saputo capitalizzare l’ultimo possesso offensivo.

“Non posso che essere soddisfatto della prestazione, la squadra è stata straordinaria, ha combattuto su ogni pallone e, per 40’, ha difeso ai limiti della perfezione”, ha commentato coach Federico Xaxa. “In casa proveremo a pareggiare per giocare gara3 al PalaGalli”.

TECHFIND - Intanto oggi occhi puntati sulla Techfind San Salvatore, che alle 18 giocherà Gara1 sul campo dell’Umbertide. Le selargine, seste al termine della stagione regolare proprio dopo il successo sulle umbre, che occupavano invece la terza posizione.

